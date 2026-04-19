    Braziliya, Meksika və İspaniya Kubaya yardımı artırır

    19 aprel, 2026
    Braziliya, Meksika və İspaniya Kubaya yardımı artırır

    Braziliya, Meksika və İspaniya adadakı humanitar vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün Kubaya koordinasiyalı yardımı artırmaq barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat verir.

    Üç ölkənin birgə bəyanatına əsasən, tərəflər BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq səmimi dialoqun tərəfdarı olublar və Kuba xalqının öz gələcəyini müəyyən edə bilməli olduğunu vurğulayıblar.

    Bəyanat İspaniya Baş naziri Pedro Sançesin təşkil etdiyi və Braziliya Prezidenti Luis İnasiu Lula da Silva və Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbaumun qatıldığı Barselonada keçirilən beynəlxalq sammitdən sonra verilib.

    Görüşün məqsədi ifrat sağçı qüvvələrə qarşı səyləri birləşdirməkdir.

    Бразилия, Мексика и Испания усиливают помощь Кубе
    Brazil, Mexico, Spain pledge to send more aid to Cuba

