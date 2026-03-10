Босния может потерять до 20% туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Турпоток в Боснию и Герцеговину может сократиться на 20% из-за отмены прямых рейсов из стран Персидского залива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает балканское бюро Report, соответствующее заявление сделал руководитель Туристической организации кантона Сараево Харис Фазлагич.

Он подчеркнул, что все авиарейсы, связывавшие Сараево с государствами Персидского залива, были отменены, что напрямую сказывается на прибытии путешественников.

"Ранее осуществлялись прямые перелеты из Сараево в Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. На данный момент все эти рейсы приостановлены. Окончательные итоги мы подведем в конце марта", - сказал Фазлагич.

По его словам, если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, отсутствие гостей из этих регионов нанесет серьезный ущерб туристической отрасли.