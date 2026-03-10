Босния может потерять до 20% туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 10 марта, 2026
    • 16:56
    Турпоток в Боснию и Герцеговину может сократиться на 20% из-за отмены прямых рейсов из стран Персидского залива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Как сообщает балканское бюро Report, соответствующее заявление сделал руководитель Туристической организации кантона Сараево Харис Фазлагич.

    Он подчеркнул, что все авиарейсы, связывавшие Сараево с государствами Персидского залива, были отменены, что напрямую сказывается на прибытии путешественников.

    "Ранее осуществлялись прямые перелеты из Сараево в Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. На данный момент все эти рейсы приостановлены. Окончательные итоги мы подведем в конце марта", - сказал Фазлагич.

    По его словам, если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, отсутствие гостей из этих регионов нанесет серьезный ущерб туристической отрасли.

    Харис Фазлагич турпоток в Сараево Эскалация на Ближнем Востоке Босния и Герцеговина
