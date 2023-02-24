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Боррель заявил о нежелании ЕС "разрушения" России

Боррель заявил о нежелании ЕС "разрушения" России Евросоюз не желает "разрушения" России.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 10:57
Боррель заявил о нежелании ЕС разрушения России

Евросоюз не желает "разрушения" России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Periódico.

"Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России", - заверил дипломат.

По его словам, не все европейские страны одинаково относятся к конфликту. "Есть страна, которая очень скептически относится к последствиям санкций, которая считает, что они не действуют и что их не нужно было вводить, потому что этим мы выстрелили себе в ногу, - признался Боррель. - Я не разделяю этот анализ, но эта страна голосовала за все предложения по санкциям. Она скептически [настроена], она в них не верит, но единства не нарушает".

Глава дипломатии ЕС не исключил, что подход сообщества по ситуации в Украине был "слишком постепенным". "Непременно, было бы лучше, если бы вместо того, чтобы тратить три месяца на обсуждение, отправлять или нет танки Leopard, их бы отправили раньше", - считает он. "Россия способна производить [вооружение] и у нее есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали", - уточнил Боррель.

"Мы знаем, что у нас есть. Знаем, что пока этих [боеприпасов] достаточно", - отметил он, призвав ускорить темпы производства и использовать запасы, которые есть у государств - членов сообщества. "Мы будем производить больше [боеприпасов], но пока идет производство, передавайте [Украине] то, что есть", - сказал дипломат.

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