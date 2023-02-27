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Боррель раскритиковал "мирный план" Китая

Боррель раскритиковал "мирный план" Китая План действий, предложенный Китаем для урегулирования ситуации на Украине, нельзя назвать «мирным».
Другие страны
27 февраля 2023 г. 06:34
Боррель раскритиковал мирный план Китая

План действий, предложенный Китаем для урегулирования ситуации в Украине, нельзя назвать "мирным".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, так считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, китайский документ ставит жертву и агрессора на один уровень.

"На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", - написал Боррель в своем блоге.

Дипломат также заявил, что реакция на кризисы со стороны международного сообщества либо неадекватна, либо заблокирована. "Лидерства и единства не хватает. Российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы часто называем "международным порядком, основанным на правилах", - считает Жозеп Боррель.

Китай обнародовал план по урегулированию конфликта в Украине 24 февраля. В нем перечислены 12 пунктов, среди которых отказ от "менталитета Холодной войны", уважение суверенитета, прекращение огня и начало мирных переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Borel Çinin təşəbbüsünü tənqid edib: bunu "sülh planı" adlandırmaq olmaz

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