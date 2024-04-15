Боррель призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону до более чем 2% ВВП

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости усиления внимания к сфере обороны, увеличении военных расходов до более чем 2% ВВП.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости усиления внимания к сфере обороны, увеличении военных расходов до более чем 2% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он написал в соцсети.

"Мы должны взять на себя стратегическую ответственность и стать способными защитить Европу самостоятельно, создавая сильную европейскую опору внутри НАТО. И нам необходимо сделать этот рывок вперед за очень короткий период времени. Не потому, что мы собираемся воевать. Наоборот: мы хотим предотвратить это, располагая средствами надежного сдерживания любого агрессора", - отметил он.

По его словам, это не означает создания европейской армии, оборона и в обозримом будущем останется исключительной компетенцией государств-членов. Прежде всего, отметил Боррель, речь идет об увеличении оборонных расходов на национальных уровнях.

"В 2023 году мы потратили на оборону в среднем 1,7% нашего ВВП, этот процент должен увеличиться до более чем 2%. Но, что еще более важно, речь идет о совместных расходах, чтобы заполнить пробелы, избежать дублирования и повысить функциональную совместимость. Лишь 18% закупок техники нашими армиями в настоящее время осуществляется совместно. Несмотря на то, что в 2007 году мы установили планку в 35%", - написал Боррель.

Он считает, что Евросоюзу также "срочно нужен рывок вперед для оборонной промышленности". С начала событий в Украине, отметил Боррель, европейские армии закупили 78% новой техники за пределами ЕС.

"За последние месяцы мы добились важного прогресса, но по-прежнему испытываем трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для поддержки Украины. Кроме того, мы сталкиваемся со значительными качественными проблемами в новых военных технологиях, таких как дроны, или искусственный интеллект", - констатировал глава европейской дипломатии.

Он назвал одним из главных уроков военных действий в Украине то, что технологическое превосходство является ключевым моментом. "Нам нужна отечественная оборонная промышленность, отвечающая нашим потребностям. Чтобы достичь этого, мы должны инвестировать огромные средства", - подчеркнул Боррель.