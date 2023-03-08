Боррель призвал перенаправить на поставки оружия Украине средства существующих фондов ЕС

Европейский союз должен перенаправить средства из существующих фондов на приоритетную поставку боеприпасов и вооружений Украине.

Европейский союз должен перенаправить средства из существующих фондов на приоритетную поставку боеприпасов и вооружений Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза, на которую также приглашены генсек НАТО и министр обороны Украины.

"Мы должны приоритетно направить на поставки [оружия и боеприпасов] Украине средства из существующих фондов ЕС", - сказал он.

"В первую очередь мы должны передать то, что у нас есть. Если страны-члены [ЕС] могут поставить больше, я буду счастлив. Но сегодня нужно быть реалистичными и прагматичными и обсудить вопросы, которые мы можем утвердить сейчас", - сказал глава дипломатии ЕС.

Ранее Боррель призвал передать Украине все остающиеся у стран ЕС, НАТО и партнеров запасы боеприпасов, а затем максимально быстро разместить совместные военные заказы для компенсации этих поставок. Он также призвал западные страны инвестировать в новые военные производства, чтобы в кратчайшие сроки в разы увеличить производство боеприпасов и обычных вооружений.