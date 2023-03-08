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Боррель призвал перенаправить на поставки оружия Украине средства существующих фондов ЕС

Боррель призвал перенаправить на поставки оружия Украине средства существующих фондов ЕС Европейский союз должен перенаправить средства из существующих фондов на приоритетную поставку боеприпасов и вооружений Украине.
Другие страны
8 марта 2023 г. 14:30
Боррель призвал перенаправить на поставки оружия Украине средства существующих фондов ЕС

Европейский союз должен перенаправить средства из существующих фондов на приоритетную поставку боеприпасов и вооружений Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза, на которую также приглашены генсек НАТО и министр обороны Украины.

"Мы должны приоритетно направить на поставки [оружия и боеприпасов] Украине средства из существующих фондов ЕС", - сказал он.

"В первую очередь мы должны передать то, что у нас есть. Если страны-члены [ЕС] могут поставить больше, я буду счастлив. Но сегодня нужно быть реалистичными и прагматичными и обсудить вопросы, которые мы можем утвердить сейчас", - сказал глава дипломатии ЕС.

Ранее Боррель призвал передать Украине все остающиеся у стран ЕС, НАТО и партнеров запасы боеприпасов, а затем максимально быстро разместить совместные военные заказы для компенсации этих поставок. Он также призвал западные страны инвестировать в новые военные производства, чтобы в кратчайшие сроки в разы увеличить производство боеприпасов и обычных вооружений.

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