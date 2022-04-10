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Боррель обсудит поставки оружия Киеву с Военным комитетом ЕС

Боррель обсудит поставки оружия Киеву с Военным комитетом ЕС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своего визита на Украину 8-9 апреля заявил, что получил от украинцев "список вооружений", который он собирается обсудить с Военным комитетом ЕС.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 16:19
Боррель обсудит поставки оружия Киеву с Военным комитетом ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своего визита на Украину 8-9 апреля заявил, что получил от украинцев "список вооружений", который он собирается обсудить с Военным комитетом ЕС.

Как передает Report, об этом отметил он в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы, страны - члены ЕС, должны предоставить Украине то, в чем она нуждается", - сказал он. Боррель сообщил о намерении в ближайшие дни собрать Военный комитет ЕС для обсуждения поставок. "Мы создали подразделение, в которое вошли также украинские офицеры и сотрудники внешнеполитической службы ЕС, чтобы соотнести спрос с возможностями предложения. Нужно либо советское, либо простое в обращении оружие", - подчеркнул он.

Глава дипломатии ЕС считает, что "необходимо ускорить доставку оружия" Киеву, вместе с тем отметив, что за несколько дней "не так-то просто передать оружие, а потом еще и обучить украинцев им пользоваться". Он выразил мнение, что исход конфликта "будет решаться на Донбассе". "Оружие имеет решающее значение. Санкции важны, но санкции не определят исход битвы на Донбассе", - добавил Боррель.

Он также напомнил, что в понедельник министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят вопрос запрета на импорт российской нефти.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: "Ukraynaya silah tədarükünü sürətləndirmək lazımdır"

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