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Боррель: ЕС сократил до 6% поставки российского газа

Боррель: ЕС сократил до 6% поставки российского газа Страны Евросоюза (ЕС) уже избавились от энергетической зависимости от России.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 15:51
Боррель: ЕС сократил до 6% поставки российского газа

Страны Евросоюза (ЕС) уже избавились от энергетической зависимости от России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero.

"Раньше 40% газа поступало из России, теперь это 6%, и они не найдут клиента для этого газа", - отметил он.

По его словам, несмотря на введенные ЕС санкции, прошлый год не был плохим для российской экономики, поскольку повысились цены на энергоносители. Но теперь цены вернулись к показателям, предшествующим войне РФ в Украине.

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