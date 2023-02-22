Боррель: ЕС сократил до 6% поставки российского газа

Страны Евросоюза (ЕС) уже избавились от энергетической зависимости от России.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero.
"Раньше 40% газа поступало из России, теперь это 6%, и они не найдут клиента для этого газа", - отметил он.
По его словам, несмотря на введенные ЕС санкции, прошлый год не был плохим для российской экономики, поскольку повысились цены на энергоносители. Но теперь цены вернулись к показателям, предшествующим войне РФ в Украине.