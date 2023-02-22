Боррель: ЕС сократил до 6% поставки российского газа

Страны Евросоюза (ЕС) уже избавились от энергетической зависимости от России.

Страны Евросоюза (ЕС) уже избавились от энергетической зависимости от России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero.

"Раньше 40% газа поступало из России, теперь это 6%, и они не найдут клиента для этого газа", - отметил он.

По его словам, несмотря на введенные ЕС санкции, прошлый год не был плохим для российской экономики, поскольку повысились цены на энергоносители. Но теперь цены вернулись к показателям, предшествующим войне РФ в Украине.