О нас

На юге Ливана при атаке израильского БПЛА убит полевой командир "Хезболлах"

На юге Ливана при атаке израильского БПЛА убит полевой командир "Хезболлах" Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по мотоциклу, на котором направлялся в пограничный район на юге Ливана один из полевых командиров вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах".
Другие страны
21 мая 2024 г. 06:09
На юге Ливана при атаке израильского БПЛА убит полевой командир Хезболлах

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по мотоциклу, на котором направлялся в пограничный район на юге Ливана один из полевых командиров вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его данным, в результате атаки был убит Касем Саклави, который отвечал за оборону в округе Дейр-Канун, рядом с ним погиб сопровождавший его боевик.

Ранее израильские военные атаковали с воздуха огневые позиции отрядов "Хезболлах" в восточном и западном секторах на юге Ливана. Были уничтожены по меньшей мере четыре бойца в Мейс-эль-Джебеле и Рас-эн-Накуре.

По данным новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации в октябре 2023 года при авианалетах и артобстрелах на юге Ливана "Хезболлах" и палестинские формирования потеряли 478 бойцов.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail “Hizbullah”ın səhra komandirini zərərsizləşdirib

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi