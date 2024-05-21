На юге Ливана при атаке израильского БПЛА убит полевой командир "Хезболлах"

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по мотоциклу, на котором направлялся в пограничный район на юге Ливана один из полевых командиров вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах".

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по мотоциклу, на котором направлялся в пограничный район на юге Ливана один из полевых командиров вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его данным, в результате атаки был убит Касем Саклави, который отвечал за оборону в округе Дейр-Канун, рядом с ним погиб сопровождавший его боевик.

Ранее израильские военные атаковали с воздуха огневые позиции отрядов "Хезболлах" в восточном и западном секторах на юге Ливана. Были уничтожены по меньшей мере четыре бойца в Мейс-эль-Джебеле и Рас-эн-Накуре.

По данным новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации в октябре 2023 года при авианалетах и артобстрелах на юге Ливана "Хезболлах" и палестинские формирования потеряли 478 бойцов.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.