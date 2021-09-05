Боррель: ЕС следует вести переговоры с талибами

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за проведение Европейским союзом переговоров с представителями движения "Талибан".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за проведение Европейским союзом переговоров с представителями движения "Талибан".

Как передает Report, об этом заявил он в интервью, опубликованном французской еженедельной газетой Le Journal du Dimanche .

"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы", - сказал Боррель. Он особо подчеркнул, что "то, что произошло в Афганистане, стало трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада". "Это внесет сильные изменения в международное соотношение сил, поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах", - отметил глава дипломатии ЕС.

"Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается, - продолжил Боррель. - Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских".

Боррель при этом особо отметил, что "в нынешний период, когда Афганистану грозит сильный гуманитарных кризис, вызванный войной и сильнейшей засухой, Евросоюзу надлежит вести переговоры с талибами".