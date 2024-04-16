Боррель: ЕС пока не может внести КСИР в список террористических организаций

Евросоюз пока не имеет возможности внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций.

Евросоюз пока не имеет возможности внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций.

Как передает Report, об этом в интервью французской газете Le Monde заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Мы уже неоднократно обсуждали внесение "Стражей революции" в список террористических организаций. Однако для этого необходимо, чтобы судебный орган страны-члена (ЕС) посчитал, что эта организация совершила террористический акт", - сказал он.

Говоря о новых санкциях в отношении Тегерана, глава дипломатии ЕС заявил, что для этого прежде всего необходимы "вещи, в отношении которых можно ввести санкции".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности, против производства Тегераном беспилотников и ракет.

КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца.