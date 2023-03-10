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Боррель: Будем увеличивать финансовую и военную поддержку Украине

Боррель: Будем увеличивать финансовую и военную поддержку Украине Европейский Союз увеличит финансовую и военную поддержку Украины.
Другие страны
10 марта 2023 г. 15:33
Боррель: Будем увеличивать финансовую и военную поддержку Украине

Европейский Союз увеличит финансовую и военную поддержку Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в интервью EURACTIV заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС почти исчерпал возможности применения карательных мер против России, и внимание блока должно переключиться на финансовую поддержку Украины.

"Было бы странно, если бы через год после начала вторжения осталось гораздо больше вариантов. Мы использовали наш поэтапный процесс, и мы действовали постепенно - возможно, иногда слишком постепенно", - добавил он.

За последний год ЕС одобрил 10 пакетов санкций в отношении Москвы, призванных затруднить финансирование войны и лишить Россию технического оборудования и запчастей для оружия, которое будет использоваться против Украины.

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Версия на английском языке Borrell: EU to increase financial & military support to Ukraine

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