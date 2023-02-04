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Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют возвращение в большую политику

Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют возвращение в большую политику Два бывших премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс рассчитывают на возвращение в большую политику. Трасс планирует апеллировать к неверному курсу экономики Сунака, а Джонсон ранее уже отмечал недостаточно решительное поведение Лондона в
Другие страны
4 февраля 2023 г. 17:00
Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют возвращение в большую политику

Два бывших премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс рассчитывают на возвращение в большую политику. Трасс планирует апеллировать к неверному курсу экономики Сунака, а Джонсон ранее уже отмечал недостаточно решительное поведение Лондона в украинском вопросе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в субботу газета The Times.

По данным издания, на выходных Трасс намерена вступить в заочный спор с нынешним главой правительства Риши Сунаком, опубликовав статью о необходимости снизить налоговую нагрузку и активно стимулировать производство товаров и услуг в стране. Сама Трасс собиралась проводить именно такую политику, находясь у власти, однако спровоцировала панику на рынках, так как ее план требовал чрезмерных для страны бюджетных расходов.

"Она считает, что проиграла сражение, но это долгая игра", - заявил изданию один из соратников экс-премьера. По словам другого собеседника The Times, Трасс думает, что могла бы возглавить Консервативную партию в случае ее поражения на всеобщих выборах 2024 года и последующей отставки Сунака. Опросы общественного мнения уже долгое время указывают на то, что правящая партия тори покажет очень плохой для себя результат на выборах в парламент и окажется в оппозиции.

Издание также отмечает, что надежд вернуться на руководящие роли не теряет и Джонсон, который на этой неделе во время поездки в США призвал правительство Сунака к более решительным шагам на украинском направлении. По его мнению, и Лондон, и Вашингтон, и другие союзники Киева не должны медлить с передачей ВСУ истребителей, дальнобойных ракет и других вооружений, которые могли бы помочь Украине на поле боя.

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