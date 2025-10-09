Борг выдвинул Трампа на Нобелевскую премию за мир между Арменией и Азербайджаном

Вице-премьер и министр иностранных дел и туризма Мальты Ян Борг предложил кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижении мира между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Борга в соцсетях.

"Как действующий председатель ОБСЕ в 2024 году, я работал со многими людьми над урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном для достижения мира, которого наконец добился этим летом президент Соединенных Штатов. Я передал президенту Соединенных Штатов письмо, написанное от моего имени, в котором сообщил ему, что, как и многие другие, я выдвинул его на Нобелевскую премию мира", - написал Борг.

Он напомнил, что в ходе встречи с президентом США и первой леди Меланией Трамп две недели назад в Нью-Йорке заявил, что выступит с такой инициативой.

Вице-премьер Мальты также призвал президента США продолжать работу по достижению мира на Ближнем Востоке и в Украине.