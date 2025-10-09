Tramp Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh razılaşmasına görə Nobel mükafatına namizəd irəli sürülüb
- 09 oktyabr, 2025
- 17:03
Maltanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər və turizm naziri Yan Borq Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün əldə edilməsinə verdiyi töhfəyə görə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Nobel Sülh Mükafatına namizədliyini təklif edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Borqun sosial şəbəkələrdəki paylaşımında deyilir.
