    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:03
    Tramp Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh razılaşmasına görə Nobel mükafatına namizəd irəli sürülüb

    Maltanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər və turizm naziri Yan Borq Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün əldə edilməsinə verdiyi töhfəyə görə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Nobel Sülh Mükafatına namizədliyini təklif edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Borqun sosial şəbəkələrdəki paylaşımında deyilir.

    Борг выдвинул Трампа на Нобелевскую премию за мир между Арменией и Азербайджаном
    Borg nominates Trump for Nobel Peace Prize for achieving peace between Armenia and Azerbaijan

