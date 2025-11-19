Бонди: Минюст США опубликует документы по делу Эпштейна в течение 30 дней

Министерство юстиции США опубликует материалы расследования по делу покойного Джеффри Эпштейна в течение 30 дней.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в ходе пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне после того, как Конгресс почти единогласно проголосовал за обнародование материалов.

Агентство отмечает, что этот материал может пролить свет на деятельность Эпштейна до 2008 года, когда он был осужден по обвинению в принуждении несовершеннолетней к занятию проституцией.

"Мы продолжим соблюдать закон и стремиться к максимальной прозрачности", - сказала она.

По её словам, ведомство также будет защищать личности всех жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, чьи имена указаны в документах.