    Палата представителей США приняла закон о публикации материалов дела Эпштейна

    • 19 ноября, 2025
    • 01:29
    Палата представителей США во вторник почти единогласно проголосовала за публикацию всех несекретных материалов из дела осужденного за растление несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report, ход голосования транслировался в прямом эфире телеканала C-SPAN.

    За решение проголосовали 427 членов Палаты представителей от обеих партий, против - лишь один республиканец.

    Законопроект под названием "Закон о прозрачности файлов Эпштейна" (Epstein Files Transparency Act) был внесен конгрессменами от обеих партий. Документ еще должен утвердить Сенат - верхняя палата Конгресса США, где для принятия закона требуется 60 голосов из 100. Если законопроект будет принят, Минюст США будет обязан обнародовать все несекретные материалы, документы, переписку и данные расследований.

    Ранее конгрессмены-демократы опубликовали три цепочки электронных писем, в том числе переписку между Эпштейном и его давней соратницей Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок за торговлю людьми в сексуальных целях. В некоторых письмах упоминается президент США Дональд Трамп, но свидетельств, что он причастен к каким-либо преступлениям, там нет.

    Затем уже республиканцы опубликовали гораздо больший массив - 20 тысяч файлов - чтобы, как они заявили, противодействовать попыткам демократов выбирать только удобные им документы. В этих тысячах файлов упоминаются имена известных деятелей, принадлежащих к Демократической партии или связанных с ней.

    В эти выходные американский президент Дональд Трамп призвал конгрессменов-республиканцев проголосовать за этот закон, заявив, что ему нечего скрывать.

