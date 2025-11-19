Палата представителей США приняла закон о публикации материалов дела Эпштейна

Палата представителей США во вторник почти единогласно проголосовала за публикацию всех несекретных материалов из дела осужденного за растление несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, ход голосования транслировался в прямом эфире телеканала C-SPAN.

За решение проголосовали 427 членов Палаты представителей от обеих партий, против - лишь один республиканец.

Законопроект под названием "Закон о прозрачности файлов Эпштейна" (Epstein Files Transparency Act) был внесен конгрессменами от обеих партий. Документ еще должен утвердить Сенат - верхняя палата Конгресса США, где для принятия закона требуется 60 голосов из 100. Если законопроект будет принят, Минюст США будет обязан обнародовать все несекретные материалы, документы, переписку и данные расследований.

Ранее конгрессмены-демократы опубликовали три цепочки электронных писем, в том числе переписку между Эпштейном и его давней соратницей Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок за торговлю людьми в сексуальных целях. В некоторых письмах упоминается президент США Дональд Трамп, но свидетельств, что он причастен к каким-либо преступлениям, там нет.

Затем уже республиканцы опубликовали гораздо больший массив - 20 тысяч файлов - чтобы, как они заявили, противодействовать попыткам демократов выбирать только удобные им документы. В этих тысячах файлов упоминаются имена известных деятелей, принадлежащих к Демократической партии или связанных с ней.

В эти выходные американский президент Дональд Трамп призвал конгрессменов-республиканцев проголосовать за этот закон, заявив, что ему нечего скрывать.