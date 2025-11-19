ABŞ Nümayəndələr Palatası Epşteynin sənədlərinin açıqlanması qanun layihəsini qəbul edib
- 19 noyabr, 2025
- 03:06
ABŞ Konqresinin Ceffri EpşteynNümayəndələr Palatası çərşənbə axşamı yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı təcavüzün maliyyəçisi olan Ceffri Epşteynin cinayət işində bütün qeyri-məxfi materialların açıqlanmasına yekdilliklə səs verib.
"Report"un məlumatına görə, səsvermə C-SPAN telekanalında canlı yayımlanıb.
Hər iki partiyadan olan Nümayəndələr Palatasının 427 üzvü tədbirin lehinə, yalnız bir respublikaçı əleyhinə səs verib.
"Epşteyn sənədlərinin şəffaflığı haqqında qanun" adlı qanun layihəsi hər iki partiyanın üzvləri tərəfindən təqdim edilib. Qanun layihəsinin hələ də ABŞ Konqresinin yuxarı palatası olan Senat tərəfindən təsdiqlənməsi lazımdır və burada qanun layihəsinin qəbul edilməsi üçün 100 səsdən 60-ı tələb olunur. Əgər qanun layihəsi qəbul edilsə, ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyi bütün qeyri-məxfi materialları, sənədləri, yazışmaları və istintaq məlumatlarını açıqlamalıdır.
Daha əvvəl Konqres demokratları üç elektron poçt zəncirini, o cümlədən Epşteyn və onun cinsi istismara görə 20 illik həbs cəzası çəkən çoxdankı köməkçisi Qisleyn Maksvell arasındakı yazışmaları açıqlamışdılar. Bəzi məktublarda ABŞ Prezidenti Donald Trampdan bəhs edilsə də, onun hər hansı cinayətdə iştirakına dair heç bir dəlil yoxdur.
Daha sonra respublikaçılar demokratların sənədləri aldatmaq cəhdlərinə qarşı çıxmaq üçün daha böyük bir arxivi – 20 000 faylı yayımladılar. Minlərlə faylda Demokrat Partiyasına mənsub olan və ya onunla əlaqəli tanınmış şəxslərin adları qeyd edilir.
Həftə sonu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Konqresin respublikaçı üzvlərini bu qanuna səs verməyə çağıraraq iddia edib ki, onun gizlədiləcək heç bir şeyi yoxdur.