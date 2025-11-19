"Epşteyn işi" ilə bağlı sənədlər 30 günə açıqlanacaq
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 22:50
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi 30 gün ərzində mərhum Ceffri Epşteynlə bağlı sənədləri açıqlayacaq.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin baş prokuroru Pam Bondi Konqres materialların açıqlanmasına demək olar ki, yekdilliklə səs verdikdən sonra Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı bildirib.
Agentlik qeyd edib ki, bu material Epşteynin azyaşlıları fahişəliyə cəlb etməkdə təqsirli bilindiyi 2008-ci ildən əvvəlki fəaliyyətinə aydınlıq gətirə bilər.
Bondinin sözlərinə görə, departament sənədlərdə adı keçən bütün seksual alver qurbanlarının şəxsiyyətini də qoruyacaq: "Biz bundan sonra da qanunlara əməl edəcəyik və maksimum şəffaflığa çalışacağıq".
Son xəbərlər
22:53
Foto
Ronaldu Donald Trampla görüşündən paylaşım edibFutbol
22:50
"Epşteyn işi" ilə bağlı sənədlər 30 günə açıqlanacaqDigər ölkələr
22:45
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Anavəngin daşları gerçəyi danışır - kimlik savaşıDigər
22:29
İsrailin Qəzzaya aviazərbələri nəticəsində 23 nəfər ölübDigər ölkələr
22:16
Azərbaycan millisinin basketbolçusu: "Çempionluq titulunu qorumaq istəyirdik"Komanda
22:08
Litva Belarusla iki sərhəd keçid məntəqəsini açırDigər ölkələr
21:43
Foto
Yeni Klinikada Yeni Robotik Reabilitasiya və Sümük İliyi Transplantasiyası mərkəzlərinin açılışı olubSağlamlıq
21:36
NYP: FTB Trampa sui-qəsd cəhdinin təhqiqatının vaxtını uzadıbDigər ölkələr
21:20