    "Epşteyn işi" ilə bağlı sənədlər 30 günə açıqlanacaq

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 22:50
    Epşteyn işi ilə bağlı sənədlər 30 günə açıqlanacaq

    ABŞ Ədliyyə Nazirliyi 30 gün ərzində mərhum Ceffri Epşteynlə bağlı sənədləri açıqlayacaq.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin baş prokuroru Pam Bondi Konqres materialların açıqlanmasına demək olar ki, yekdilliklə səs verdikdən sonra Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransı zamanı bildirib.

    Agentlik qeyd edib ki, bu material Epşteynin azyaşlıları fahişəliyə cəlb etməkdə təqsirli bilindiyi 2008-ci ildən əvvəlki fəaliyyətinə aydınlıq gətirə bilər.

    Bondinin sözlərinə görə, departament sənədlərdə adı keçən bütün seksual alver qurbanlarının şəxsiyyətini də qoruyacaq: "Biz bundan sonra da qanunlara əməl edəcəyik və maksimum şəffaflığa çalışacağıq".

