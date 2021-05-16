Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня

Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения

Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) до конца июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу bTV заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев.

"Планируем продлить режим чрезвычайной эпидситуации до конца июня, с ним напрямую связаны множество мероприятий, которые в случае отмены ЧЭС действовать не будут", - сообщил он.

Ожидается, что соответствующее решение будет принято на предстоящей неделе. Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения, каждый желающий в настоящее время может сделать прививку без предварительной записи. На данный момент в стране вакцинировано более 1 113 000 человек, в том числе более 413 тыс. получили вторую дозу.

В стране до конца мая продлен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, однако отмена ограничений продолжается. С 1 мая Болгария открыла летний туристический сезон и допускает на свою территорию иностранных туристов.