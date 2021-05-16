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Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня

Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения
Другие страны
16 мая 2021 г. 16:14
Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня

Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) до конца июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу bTV заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев.

"Планируем продлить режим чрезвычайной эпидситуации до конца июня, с ним напрямую связаны множество мероприятий, которые в случае отмены ЧЭС действовать не будут", - сообщил он.

Ожидается, что соответствующее решение будет принято на предстоящей неделе. Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения, каждый желающий в настоящее время может сделать прививку без предварительной записи. На данный момент в стране вакцинировано более 1 113 000 человек, в том числе более 413 тыс. получили вторую дозу.

В стране до конца мая продлен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, однако отмена ограничений продолжается. С 1 мая Болгария открыла летний туристический сезон и допускает на свою территорию иностранных туристов.

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