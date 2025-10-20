Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 19:46
    Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

    Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета российского лидера Владимира Путина на пути в Будапешт в случае возникновения такой необходимости.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Георг Георгиев.

    Отметим, что в венгерской столице запланирована встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

    Ранее между лидерами США и РФ состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили пути разрешения российско-украинского конфликта.

    Дональд Трамп Владимир Путин Будапешт Болгария

    Последние новости

    19:55

    Лавров и Рубио обсудили реализацию соглашений между США и РФ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:46

    Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

    Другие страны
    19:37

    На Мадагаскаре назначен новый премьер на переходный период

    Другие страны
    19:24

    Армения и Молдова обсудили вопросы евроинтеграции

    Другие страны
    19:21
    Фото

    Международный центр Низами Гянджеви укрепляет сотрудничество с ведущими структурами ООН

    Внешняя политика
    19:17

    Главы МИД Турции и Греции обсудили вопросы межрегиональной безопасности

    В регионе
    19:10
    Фото

    Объем грузоперевозок через Азербайджан в рамках Среднего коридора в этом году вырос на 6%

    Инфраструктура
    18:54
    Фото

    Халаф Халафов провел встречу с министром иностранных дел Ирана

    Внешняя политика
    18:53

    Макрон: Встреча "коалиции желающих" по Украине состоится в Лондоне 24 октября

    Другие страны
    Лента новостей