Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета российского лидера Владимира Путина на пути в Будапешт в случае возникновения такой необходимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Георг Георгиев.

Отметим, что в венгерской столице запланирована встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее между лидерами США и РФ состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили пути разрешения российско-украинского конфликта.