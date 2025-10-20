Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 19:46
Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета российского лидера Владимира Путина на пути в Будапешт в случае возникновения такой необходимости.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Георг Георгиев.
Отметим, что в венгерской столице запланирована встреча Путина и президента США Дональда Трампа.
Ранее между лидерами США и РФ состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили пути разрешения российско-украинского конфликта.
18:53