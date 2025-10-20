İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Bolqarıstan Putinin təyyarəsi üçün hava dəhlizi təmin etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 20:37
    Bolqarıstan ehtiyac olacağı təqdirdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Budapeştə gedəcək təyyarəsi üçün hava dəhlizi təmin etməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Georq Georgiyev bildirib.

    Qeyd edək ki, Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında görüş planlaşdırılır.

    Daha əvvəl ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı olub, onlar Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli yollarını müzakirə ediblər.

    Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

