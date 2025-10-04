Более миллиона военнослужащих в США остались без зарплаты из-за шатдауна

В США более миллиона военнослужащих остались без оплаты труда из-за шатдауна правительства.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

По ее словам, 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии не получают зарплату, а семьи военнослужащих обращаются за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности.

Ливитт сообщила, что усилия президента США Дональда Трампа "по возвращению безопасности в страну" продолжаются, несмотря на шатдаун.

Напомним, что 1 октября американское правительство частично приостановило работу (шатдаун), так как республиканцы и демократы не смогли договориться о принятии законопроекта о финансировании государственных услуг на период до октября и далее.

Республиканцы продвигают принятие законопроекта о временном продлении государственного финансирования без сопутствующих других инициатив - известного как резолюция о чистом продолжении финансирования, или CR.

У республиканцев всего 53 места в Сенате, и им не хватает 60 голосов, необходимых для принятия законопроекта о расходах, а это значит, что им нужна поддержка демократов.

Демократы стремятся использовать это преимущество для продвижения своих политических целей в сфере здравоохранения, включая обеспечение бессрочности субсидий на медицинское страхование для лиц с низким доходом, а также отмена сокращений программы медицинского страхования Medicaid, проведенных администрацией президента Дональда Трампа.