ABŞ-də şotdauna görə bir milyondan çox hərbçi maaşsız qalıb
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2025
- 04:37
ABŞ-də bir milyondan çox hərbçi hökumətin bağlanması səbəbindən maaşsız qalıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Levitt brifinqdə bildirib.
O, ABŞ ordusunda 1,3 milyon kişi və qadının maaş almadığını, hərbi ailələrin isə maliyyə qeyri-sabitliyi səbəbindən ərzaq yardımı tələb etdiyini bildirib.
Levitt bildirib ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın "ölkənin təhlükəsizliyini bərpa etmək" səyləri hökumətin bağlanmasına baxmayaraq davam edir.
Xatırladaq ki, ABŞ hökuməti oktyabrın 1-də Respublikaçılar və Demokratlar hökumət xidmətlərinin oktyabr ayına qədər və ondan sonra maliyyələşdirilməsinə dair qanun layihəsi üzərində razılığa gələ bilmədikdən sonra qismən bağlanıb.
