İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    ABŞ-də şotdauna görə bir milyondan çox hərbçi maaşsız qalıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 04:37
    ABŞ-də şotdauna görə bir milyondan çox hərbçi maaşsız qalıb

    ABŞ-də bir milyondan çox hərbçi hökumətin bağlanması səbəbindən maaşsız qalıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Levitt brifinqdə bildirib.

    O, ABŞ ordusunda 1,3 milyon kişi və qadının maaş almadığını, hərbi ailələrin isə maliyyə qeyri-sabitliyi səbəbindən ərzaq yardımı tələb etdiyini bildirib.

    Levitt bildirib ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın "ölkənin təhlükəsizliyini bərpa etmək" səyləri hökumətin bağlanmasına baxmayaraq davam edir.

    Xatırladaq ki, ABŞ hökuməti oktyabrın 1-də Respublikaçılar və Demokratlar hökumət xidmətlərinin oktyabr ayına qədər və ondan sonra maliyyələşdirilməsinə dair qanun layihəsi üzərində razılığa gələ bilmədikdən sonra qismən bağlanıb.

    ABŞ hərbçi Şotdaun
    Более миллиона военнослужащих в США остались без зарплаты из-за шатдауна

    Son xəbərlər

    04:37

    ABŞ-də şotdauna görə bir milyondan çox hərbçi maaşsız qalıb

    Digər ölkələr
    04:15

    Superliqanın təşkilatçıları UEFA-ya Çempionlar Liqasının yeni formatını təklif ediblər

    Futbol
    03:43

    Münhen hava limanı PUA səbəbindən yenidən bağlanıb

    Digər ölkələr
    03:18

    Nitsada atışma nəticəsində iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    03:10

    Bavariyanın daxili işlər naziri polisə PUA-ları vurmaq səlahiyyəti vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    02:47

    Tramp: İsrail Qəzzanın bombalanmasını dərhal dayandırmalıdır

    Digər ölkələr
    02:25

    ABŞ məhkəməsi reper P. Diddiyə 50 ay həbs cəzası verib

    Digər ölkələr
    01:46

    BMT-də Azərbaycanın müstəmləkəsizləşdirmə məsələlərində fəal rolundan danışılıb

    Xarici siyasət
    01:13

    Praqa hava limanı dron təhlükəsi ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri görür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti