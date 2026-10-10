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    Более 860 тыс. человек остались без света из-за урагана "Исайяс" в США

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 13:57
    Более 860 тыс. человек остались без света из-за урагана Исайяс в США

    Более 860 тыс. человек остались без электричества на юго-востоке США после удара урагана "Исайяс", ставшего первым атлантическим ураганом сезона 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, сильнее всего стихия затронула Алабаму и северо-западную часть Флориды.

    Ураган второй категории вышел на сушу поздно вечером 9 октября в районе города Дестин во Флориде. Максимальная устойчивая скорость ветра достигала 105 миль в час - около 169 км/ч.

    К утру "Исайяс" ослаб до посттропического циклона. По данным Национальной метеорологической службы США, скорость ветра снизилась до 65 миль в час - примерно 105 км/ч.

    Согласно данным PowerOutage.us, во Флориде и Алабаме без электроснабжения остались более 750 тыс. человек. Еще десятки тысяч отключений зарегистрированы в Джорджии. По мере продвижения циклона вглубь юго-восточных штатов общее число оставшихся без света превысило 860 тыс.

    "Исайяс" усилился до урагана вечером 7 октября, став первым атлантическим ураганом сезона 2026 года.

    Ураган Исайяс Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də "İsayas" qasırğası səbəbindən 860 mindən çox insan işıqsız qalıb
    Hurricane Isaias leaves more than 860,000 people without power in US
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