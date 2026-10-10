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    ABŞ-də "İsayas" qasırğası səbəbindən 860 mindən çox insan işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 14:18
    ABŞ-də İsayas qasırğası səbəbindən 860 mindən çox insan işıqsız qalıb

    ABŞ-nin cənub-şərqində 860 mindən çox insan bu mövsümün ilk Atlantik qasırğası olan "İsayas" səbəbindən elektriksiz qalıb.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakət ən çox Alabama və Floridanın şimal-qərb hissəsinə təsir edib.

    Qasırğa oktyabrın 9-da gecə saatlarda Florida ştatının Destin şəhəri yaxınlığında quruya tərəf irəliləyib. Küləyin maksimal davamlı sürəti saatda təxminən 169 km-ə çatıb.

    "PowerOutage.us"un məlumatına görə, Florida və Alabamada 750 mindən çox insan elektrik təchizatından məhrum olub. Siklonun cənub-şərq ştatlarına doğru irəliləməsi ilə işıqsız qalanların ümumi sayı 860 mini ötüb.

    "İsayas" oktyabrın 7-si axşam saatlarında güclənərək qasırğa səviyyəsinə çatıb və 2026-cı il mövsümünün ilk Atlantik qasırğası olub.

    Qasırğa Elektrik enerjisi kəsintisi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Более 860 тыс. человек остались без света из-за урагана "Исайяс" в США
    Hurricane Isaias leaves more than 860,000 people without power in US
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