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Более 800 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Испании

Более 800 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Испании

Более 800 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Испании.

Как передает Report со ссылкой Reuters, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что такое количество летальных исходов за день стало новым антирекордом. По данным министерства, число случаев заражения на территории королевства достигло 72 248, увеличившись более чем на 8 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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