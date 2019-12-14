​Более 70 сотрудников СМИ погибли в мире в 2019 году

Семьдесят пять сотрудников СМИ были убиты в 26 странах мира с начала 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу в Женеве ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign ("Пресс эмблем кампэйн", ПЭК).

Подчеркивается, что "с начала года 75 журналистов были убиты в 26 государствах". Это меньше по сравнению с предыдущим годом, когда погибли 113 человек. Как отмечает ПЭК, снижение числа жертв среди работников прессы "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше" для обеспечения их безопасности. Она напоминает, что в 2019 году многие журналисты получили ранения, были помещены под стражу, подверглись угрозам и нападениям.

Первые три строчки в списке по числу жертв в этом году заняли Мексика (13 погибших), Афганистан (8) и Пакистан (8). Далее следуют Сирия (6), Гондурас (5) и Филиппины (4). Среди стран, где зафиксирована гибель журналистов, названы также Украина, Великобритания, Индия, Бразилия, Гаити, Индонезии и ряд других.

По данным ПЭК, за минувшие 10 лет были убиты 1174 работников СМИ.