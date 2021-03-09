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Более 60 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях в Мехико

Более 60 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях в Мехико Власти города привлекли к охране демонстраций около 2,7 тыс. женщин-полицейских
Другие страны
9 марта 2021 г. 10:49
Более 60 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях в Мехико

Свыше 60 сотрудниц полиции получили травмы в столице Мексики в ходе беспорядков, устроенных участницами марша, приуроченного к Международному женскому дню. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовало в своем Twitter Управление общественной безопасности (УОБ) Мехико.

"Есть подтвержденные сведения о 62 полицейских и 19 гражданских лицах, получивших травмы, девять сотрудниц полиции <...> были доставлены в больницы для получения медицинской помощи, их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

Ранее власти Мехико сообщали о 15 стражах порядка, получивших травмы. По словам заместителя главы УОБ Марселы Фигероа, полицейские подверглись нападениям с использованием молотков, палок, петард и бутылок с горючей смесью.

Официальный представитель столичной прокуратуры Улисес Лара заявил, что надзорное ведомство намерено провести расследование актов насилия в ходе манифестации. Согласно примерным оценкам властей, участие в ней приняли порядка 20 тыс. человек. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе Национального дворца в центре города, где агрессивно настроенные демонстранты пытались прорваться через выставленные ограждения и устроили столкновения с полицией.

Власти Мехико привлекли к охране марша феминисток около 2,7 тыс. женщин-полицейских. Они не были вооружены и не имели при себе никаких спецсредств для самообороны.

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