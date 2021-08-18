Более 4,4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

Более 4,4 млн человек заразились COVID-19 в мире за минувшую неделю и более 66 тыс. умерли.

Более 4,4 млн человек заразились COVID-19 в мире за минувшую неделю и более 66 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число новых случаев инфицирования за семь дней на 2% превысило показатели предшествующей недели, а смертность осталась примерно на том же уровне.

"Число новых случаев заражения коронавирусом растет на протяжении двух последних месяцев: за неделю (9 - 15 августа) поступили сообщения о более 4,4 млн заразившихся", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. "Эта тенденция в значительной степени связана с увеличением случаев заражения в Западно-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке, которые сообщили о росте числа инфицированных соответственно на 14% и 8% по сравнению с предыдущей неделей", - отметили в организации.

Смертность, по данным ВОЗ, осталась на том же уровне, что и на предыдущей неделе. По состоянию на 15 августа всего в мире насчитывался 206 714 291 случай инфицирования. С начала пандемии умерли 4 353 434 человека.

В Европе за семь дней заразились свыше 1,1 млн человек и умерли более 10 тыс. заболевших. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,5 млн новых случаев инфицирования и более 19 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 502 тыс. заразившихся, умерли более 19 тыс. человек. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (883 996). Далее следуют Иран (269 975) и Индия (258 121).