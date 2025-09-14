Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа после приказа ЦАХАЛ об эвакуации

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 19:12
    Более 300 тыс. жителей покинули город Газа после объявленной Израилем эвакуации перед усилением наземного наступления.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля.

    "По последним оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 300 тыс. палестинцев эвакуировались из города Газа в другие районы сектора", - говорится в материале.

    Отмечается, что всего в городе проживает около 1 млн человек и эвакуация, по оценкам военных, проходит медленнее, чем ожидалось.

    Напомним, что 20 августа израильская армия начала наступление на город Газу. В ходе подготовки к операции по захвату ЦАХАЛ призвал из резерва 60 тыс. военнослужащих и продлила срок службы 20 тыс. резервистов. Операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".

    ЦАХАЛ жители Газы эвакуация Израиль

