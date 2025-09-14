İsrailin xəbərdarlığından sonra 300 mindən çox sakin Qəzza şəhərini tərk edib
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 20:26
İsrailin qurudan hücumu öncəsi evakuasiya elan etməsindən sonra 300 mindən çox sakin Qəzza şəhərini tərk edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" İsrail Müdafiə Qüvvələrinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata əsasən 300 mindən çox fələstinli Qəzza şəhərindən zolağın digər ərazilərinə təxliyə edilib.
Qeyd olunub ki, şəhərdə 1 milyona yaxın insan yaşayır və hərbçilərin fikrincə, evakuasiya gözlənildiyindən də ləng gedir.
