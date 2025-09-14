İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    İsrailin xəbərdarlığından sonra 300 mindən çox sakin Qəzza şəhərini tərk edib

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 20:26
    İsrailin xəbərdarlığından sonra 300 mindən çox sakin Qəzza şəhərini tərk edib

    İsrailin qurudan hücumu öncəsi evakuasiya elan etməsindən sonra 300 mindən çox sakin Qəzza şəhərini tərk edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" İsrail Müdafiə Qüvvələrinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən 300 mindən çox fələstinli Qəzza şəhərindən zolağın digər ərazilərinə təxliyə edilib.

    Qeyd olunub ki, şəhərdə 1 milyona yaxın insan yaşayır və hərbçilərin fikrincə, evakuasiya gözlənildiyindən də ləng gedir.

    Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа

    Son xəbərlər

    21:01

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Sabah"la bərabərə qalıb

    Futbol
    20:34

    İndoneziyada güclü zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    20:26

    İsrailin xəbərdarlığından sonra 300 mindən çox sakin Qəzza şəhərini tərk edib

    Digər ölkələr
    20:16

    Qətərin Baş naziri: İsrailin addımları Qəzzanın həlli ilə bağlı səylərə mane olmayacaq

    Digər ölkələr
    19:47

    Yaşlanma əleyhinə inyeksiya Çində uğurla sınaqdan keçirilib

    Sağlamlıq
    19:30

    İsrail ordusu Qəzzanın şimalında 11 HƏMAS yaraqlısını öldürüb

    Digər ölkələr
    19:13

    ABŞ və Çin rəsmiləri mübahisəli ticarət məsələləri ilə bağlı Madriddə görüş keçirib

    Digər ölkələr
    18:57

    İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi onu göstərdi ki, heç bir xarici qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilmədi

    Daxili siyasət
    18:50

    Prezident: Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti