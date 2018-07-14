Более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне самолета

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "dpa".

Инцидент произошел накануне вечером. Лайнер следовал из Дублина в город Задар (Хорватия). На его борту находились 189 пассажиров. После приземления в аэропорту Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы.

По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.