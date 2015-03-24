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    Более 30 человек погибли в результате аварии в Перу

    Пострадали еще около 70 человек

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 36 человек погибли в результате крупной автомобильной аварии в Перу.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что автобус компании Murga Serrano выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автобусами и грузовым автомобилем. Пострадали еще около 70 человек.

    Сообщается, что водитель, по вине которого произошла авария, перевозил делегацию христианской организации "Всемирное миссионерское движение".

    ДТП произошло на Панамериканском шоссе вблизи города Уармей, который находится в 320 километрах к северу от столицы Лимы.

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