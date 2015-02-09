Более 200 рейсов отменены в аэропортах ФРГ из-за забастовки

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Более 200 рейсов отменены в понедельник в трех аэропортах Германии из-за забастовки сотрудников сферы безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, больше всего забастовка затронула аэропорт Гамбурга - здесь отмена и задержка рейсов коснулась 40 тысяч человек. Отмечается, что из 400 запланированных рейсов более 150 были отменены.

В аэропорту Штутгарта забастовка коснулась 12 тысяч пассажиров и привела к отмене 32 из 241 назначенных на понедельник рейсов. Меньше всего пострадал аэропорт Мюнхена, где отменились 18 рейсов. При этом в аэропорту Ганновера, в котором также изначально была объявлена забастовка, изменений в расписании рейсов не было.

Организатором забастовки является профсоюз работников сферы услуг Ver.di. Профсоюз выступает за повышение зарплаты сотрудникам сферы безопасности.