При нападении на полицейскую академию в Пакистане погибло 59 человек - ОБНОВЛЕНО 3

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 59 человек погибли в результате вооруженного нападения на полицейскую академию в пакистанской Кветте.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал GEO TV со ссылкой на медиков.
Глава МВД провинции Белуджистан Сарфраз Бугти сообщил о завершении операции после того, как трое нападавших были ликвидированы. По словам Бугти, боевики имели при себе "пояса-смертников".
Ранее СМИ сообщили, что нападение в понедельник вечером осуществила группа из шести боевиков.
По словам военных, нападение могла осуществить связанная с "Талибаном" группировка "Лашкар-е Джангви".
***05:10
По меньше мере 51 представитель служб безопасности погиб после того, как группа вооруженных людей захватила полицейскую академию в пакистанском городе Кветта.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал GEO TV со ссылкой на медиков.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на врачей сообщало о 33 погибших.
Телеканал также отмечает, что силовикам удалось ликвидировать троих боевиков и освободить более 250 кадетов.
***02:55
По меньшей мере двое полицейских погибли, 51 человек пострадал в результате атаки боевиков на полицейский колледж в городе Кветта на юго-западе Пакистана.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
По ее данным, сотрудники полиции погибли в перестрелке с боевиками, длившейся несколько часов. Три террориста, предположительно, убиты.
В ходе спасательной операции все кадеты были освобождены.
***23:32
Вооруженные люди ворвались в здание полицейского колледжа в городе Кветта на юго-западе Пакистана и захватили более 200 заложников.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.
По информации газеты Dawn, не менее семи полицейских получили ранения.
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