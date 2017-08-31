Более 20 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Польше

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек пострадал при столкновении грузового и пассажирского поездов на севере Польши.

Как передает Report, об этом сoобщает Associated Press со ссылкой на власти.

Как рассказал представитель железнодорожной компании страны Мирослав Шименец, пассажирский поезд, в котором на момент аварии находились около 200 человек, направлялся в город Бельско-Бяла, при этом после столкновения семь из 11 вагонов сошли с рельс.

По словам представителя противопожарной службы Павла Фрачака, среди пострадавших есть четыре ребёнка - все они госпитализированы.