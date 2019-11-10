Более 150 домов были разрушены из-за лесных пожаров в Австралии - ФОТО

По меньшей мере 150 домов были уничтожены лесными пожарами в восточной части Австралии. Из-за стихийного бедствия погибло не менее двух местных жителей, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Как передает Report об этом сообщили в пожарной службе штата Новый Южный Уэльс

В настоящий момент пожары дошли до расстояния в 550 километров от Сиднея. «Эти пожары уже забрали двоих <...> и по мере того, как мы проходим дальше, мы ожидаем, что эта цифра может увеличиться», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Моррисон добавил, что руководство страны допускает возможность задействовать военных для оказания экстренной помощи пострадавшим при пожарах.