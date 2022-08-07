Более 1,2 тыс. фур стоят на границе Литвы с Беларусью

Большие очереди грузовых автомобилей, ожидание в которых на отдельных переходах составит более двух суток, отмечены в воскресенье на границе Литвы с Белоруссией. Всего на границе с Белоруссией скопилось 1 208 фур.

Большие очереди грузовых автомобилей, ожидание в которых на отдельных переходах составит более двух суток, отмечены в воскресенье на границе Литвы с Белоруссией. Всего на границе с Белоруссией скопилось 1 208 фур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы.

По состоянию на 09:00 по местному времени (10:00, бакинское время) очереди отмечены на всех четырех КПП на белорусском направлении. Наиболее длительное ожидание пересечения границы, которое, по прогнозу дирекции, составит 56 часов, отмечено на самом востребованном у водителей пограничном переходе в населенном пункте Медининкай (направление на Минск), где стоят 580 грузовиков.

На трех из четырех КПП на въезде в Калининградскую область машин нет. На переходе в городе Кибартай находятся 23 фуры, которые планируется пропустить в течение трех часов.