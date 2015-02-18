"Боко харам" обещает сорвать выборы в Нигерии

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Лидер исламистской группировки "Боко харам" Абубакар Шекау пообещал сорвать всеобщие выборы в Нигерии, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Обращение экстремиста было записано на видео и размещено в "Твиттере".

На этой неделе около 40 человек погибли в результате серии взрывов в Нигерии.

Ранее боевики группировки совершили нападение на территории Чада, который присоединился к военной коалиции Нигерии, Нигера и Камеруна против "Боко харам".