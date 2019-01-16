Боевики похитили 36 человек в Камеруне

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Вооруженные боевики похитили не менее 36 человек на юго-западе Камеруна, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Боевики остановили два автобуса на трассе из города Кумба в Буэа, угрожая оружием приказали пассажирам выйти и сдать все документы, идентифицирующие личность, а водителям сказали вернуться Кумбу.
О местоположении пассажиров ничего не известно, правоохранительные органы проводят расследование.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости