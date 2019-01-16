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    Боевики похитили 36 человек в Камеруне

    Боевики остановили два автобуса на трассе из города Кумба в Буэа, угрожая оружием приказали пассажирам выйти

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Вооруженные боевики похитили не менее 36 человек на юго-западе Камеруна, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Боевики остановили два автобуса на трассе из города Кумба в Буэа, угрожая оружием приказали пассажирам выйти и сдать все документы, идентифицирующие личность, а водителям сказали вернуться Кумбу.

    О местоположении пассажиров ничего не известно, правоохранительные органы проводят расследование.

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