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    Боевик "Ан-Нусры" сообщил, что США поставили группировке комплексы TOW

    В рядах ее, воюет много боевиков из Германии, Франции, Великобритании и Америки

    Баку. 27 Сентября. REPORT.AZ/ Американцы поставили боевикам террористической организации "Джебхат ан-Нусра" противотанковые ракетные комплексы TOW.

    Как передает Report, об этом сообщил один из полевых командиров группировки немецкому журналисту Юргену Тоденхеферу, которое в понедельник опубликовала электронная версия газеты Kölner Stadt-Anzeiger.

    "Часть ракетных комплексов мы захватили, часть получили из-за рубежа. Благодаря американским ракетам TOW мы взяли под контроль ситуацию в некоторых районах", - отметил боевик. "Они были переданы нам напрямую", - указал он, добавив, что таким образом "удалось уравнять силы с режимом".

    Собеседник подчеркнул, что "США поддерживают оппозицию, но не напрямую", а через страны, которые оказывают помощь "Джебхат ан-Нусра". Так, боевики, по его словам, получили танки и ракетные пусковые установки из Ливии через территорию Турции.

    Кроме того, участник группировки сообщил, что боевиков консультируют военные специалисты "из многих стран", например, из "Турции, Катара, Саудовской Аравии, Израиля и США". В рядах "Джебхат ан-Нусра", по его словам, воюет "много боевиков из Германии, Франции, Великобритании, Америки" и других западных стран.

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