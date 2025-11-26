Bloomberg: Уиткофф консультировал Кремль, как представить Трампу мирный план по Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в октябре предложил помощнику президента РФ Юрию Ушакову провести совместную работу над мирным соглашением по урегулированию российско-украинской войны.

Как передает Report, агентство Bloomberg опубликовало расшифровку телефонной беседы Уиткоффа и Ушакова, прошедшей 14 октября. Издание не уточнило, откуда получило запись беседы двух чиновников.

Во время разговора, который длился чуть более пяти минут, Уиткофф сказал Ушакову, что глубоко уважает президента России Владимира Путина. Он рассказал, что говорил американскому лидеру Дональду Трампу о том, что убежден, что Россия всегда стремилась к мирному соглашению. Посланник президента США отметил, что скоро, 17 октября, Белый дом посетит президент Украины Владимир Зеленский, и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей.

Ушаков спросил у Уиткоффа, будет ли Путину "полезно" позвонить Трампу, и посланник американского лидера ответил утвердительно. В ходе разговора Уиткофф дал несколько рекомендаций, как Путину во время общения с Трампом следует поднять вопрос мирного урегулирования.

Уиткофф и Ушаков, как отмечает Bloomberg, разговаривали вскоре после того, как Трамп добился мирного соглашения по палестино-израильскому конфликту и освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. В ходе беседы Уиткофф предложил, чтобы Путин в разговоре с Трампом использовал соглашение по Газе в качестве отправной точки.

Так, Уиткофф рекомендовал, чтобы Путин поздравил Трампа с мирным соглашением по Газе, сказал, что Россия поддержала его и что он уважает президента как человека мира. "Тогда это будет действительно хороший разговор", - сказал Уиткофф.

Напомним, что Трамп после разговора с Путиным, прошедшего 16 октября, сообщил: "Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим достижением мира на Ближнем Востоке".

Как указывает агентство, телефонный разговор Уиткоффа и Ушакова показывает, что могло стать источником мирного плана США, который появился в начале ноября. Bloomberg не удалось выяснить, какими предложениями Россия поделилась с США и в какой степени они повлияли на окончательный вариант мирного плана.