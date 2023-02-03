Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспорт товаров в Россию

США требуют от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, что по мнению Вашингтона, помогает Москве продолжать конфликт в Украине.

США требуют от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, что по мнению Вашингтона, помогает Москве продолжать конфликт в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"США сказали Турции остановить поток товаров в РФ", - сообщает агентство.

Такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции на этой неделе. По данным источников, замминистра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары.

Источники отметили, что с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров направили в РФ товаров на сумму около 800 млн долларов.

Как отмечает агентство, Нельсон уже третий высокопоставленный чиновник Минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. По словам источников, в ближайшие недели ожидаются новые визиты со стороны ЕС и США по этой теме.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем Москве.