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Блинкен обсудил с Ван И подготовку к предстоящему онлайн-саммиту США и Китая

Блинкен обсудил с Ван И подготовку к предстоящему онлайн-саммиту США и Китая Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И намеченные на 15 ноября переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, которые пройдут по видеосвязи.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 08:40
Блинкен обсудил с Ван И подготовку к предстоящему онлайн-саммиту США и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И намеченные на 15 ноября переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, которые пройдут по видеосвязи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь обсудил (с Ван И) подготовку к предстоящей онлайн-встрече президента Байдена с председателем (КНР) Си Цзиньпином, отметив, что эта встреча дает возможность двум лидерам обсудить, как регулировать ответственным образом соперничество между США и КНР, работая вместе в тех областях, где (их) интересы совпадают", - отметил дипломат, добавив, что телефонный разговор состоялся 12 ноября.

По его словам, Блинкен "выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося военного, дипломатического и экономического давления КНР на Тайвань". Шеф американской дипломатии также "подчеркнул давнюю заинтересованность США в мире и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива". Он призвал Пекин к "конструктивному диалогу с целью мирного урегулирования" сложившейся ситуации "в соответствии с пожеланиями и интересами народа Тайваня".

Госсекретарь также "указал на важность принятия мер для того, чтобы глобальное энергообеспечение и волатильность цен не поставили под угрозу восстановление мировой экономики".

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