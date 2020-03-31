Благотворительный концерт в США собрал 8 млн долларов COVID-19

Благотворительный показ музыкальных номеров, записанных известными артистами в домашних условиях, помог набрать около 8 млн долларов США на борьбу с распространением нового коронавируса и оказание помощи пострадавшим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News, который организовал это мероприятие совместно с вещательной компанией iHeartRadio.

Музыкальный телемарафон, который состоялся в минувшее воскресенье, посмотрели около 8,7 млн зрителей. Ведущим выступил британский певец и композитор Элтон Джон, в часовом концерте приняли участие около двух десятков популярных музыкантов, которые исполняли свои хиты из домашних студий или просто сидя на диване. В их числе оказались певицы Билли Айлиш, Мэрайя Керри, Алиша Киз, вокалисты групп Green Day и Foo Fighters Билли Джо Армстронг и Дейв Грол, поп-группа Backstreet Boys и другие.

Музыканты делились своими переживаниями, связанными с распространяющейся инфекцией, просили зрителей не выходить из дома или, как минимум, соблюдать социальную дистанцию.