Билла Клинтона оставили в больнице еще на сутки

Экс-президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки до воскресенья (по местному времени).

Экс-президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки до воскресенья (по местному времени).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

"Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

По его словам, Клинтон в отличном настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу. Клинтон рассчитывает скоро вернуться домой и благодарит всех за поддержку, уточнил Уренья.

Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.

Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.