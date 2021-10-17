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Билла Клинтона оставили в больнице еще на сутки

Билла Клинтона оставили в больнице еще на сутки Экс-президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки до воскресенья (по местному времени).
Другие страны
17 октября 2021 г. 04:24
Билла Клинтона оставили в больнице еще на сутки
Билл Клинтон

Экс-президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки до воскресенья (по местному времени).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

"Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

По его словам, Клинтон в отличном настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит игры по американскому футболу. Клинтон рассчитывает скоро вернуться домой и благодарит всех за поддержку, уточнил Уренья.

Клинтон был госпитализирован с диагнозом "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей.

Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 года по 2001 год. До этого он избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.

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Версия на азербайджанском языке Bill Klinton daha bir gün xəstəxanada qalacaq

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