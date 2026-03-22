Бессент: У США достаточно средств для войны с Ираном

У правительства США есть "достаточно денег" для финансирования войны против Ирана, однако оно запрашивает у Конгресса дополнительное финансирование, чтобы обеспечить надлежащее снабжение армии в будущем.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая в программе Meet the Press на телеканале NBC News.

Бессент также исключил возможность повышения налогов для финансирования войны, не подтвердив при этом его точный объем.

"У нас достаточно денег для финансирования этой войны. Речь идет о дополнительном финансировании. Президент Трамп укрепил армию, как он это делал в свой первый срок и как делает сейчас во второй, и он хочет быть уверен, что вооруженные силы будут хорошо обеспечены всем необходимым и в дальнейшем", - заключил министр финансов США.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе заявил, что дополнительные средства необходимы, "чтобы гарантировать надлежащее финансирование уже проведенных действий и того, что, возможно, придется делать в будущем".