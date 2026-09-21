Бессент: США с 23 сентября введут санкции за обслуживание иранских авиакомпаний

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября поставщики авиационных услуг могут столкнуться с вторичными санкциями за обслуживание иранских авиакомпаний.

Как передает Report со ссылкой на The Economic Times, об этом Бессент заявил CNBC после завершения переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

По словам Бессента, речь идет о мерах, которые затронут предоставление иранским авиакомпаниям услуг в аэропортах.

"Если они приземлятся, вы не сможете предоставить им топливо, услуги по посадке, продавать им билеты, иначе вас исключат из долларовой системы", - сказал он.

Бессент также отметил, что китайские официальные лица активно участвуют в усилиях США по оказанию экономического давления на Иран.