Бессент: США с 23 сентября введут санкции за обслуживание иранских авиакомпаний
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 17:46
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября поставщики авиационных услуг могут столкнуться с вторичными санкциями за обслуживание иранских авиакомпаний.
Как передает Report со ссылкой на The Economic Times, об этом Бессент заявил CNBC после завершения переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
По словам Бессента, речь идет о мерах, которые затронут предоставление иранским авиакомпаниям услуг в аэропортах.
"Если они приземлятся, вы не сможете предоставить им топливо, услуги по посадке, продавать им билеты, иначе вас исключат из долларовой системы", - сказал он.
Бессент также отметил, что китайские официальные лица активно участвуют в усилиях США по оказанию экономического давления на Иран.
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