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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Бессент: США с 23 сентября введут санкции за обслуживание иранских авиакомпаний

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 17:46
    Бессент: США с 23 сентября введут санкции за обслуживание иранских авиакомпаний

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября поставщики авиационных услуг могут столкнуться с вторичными санкциями за обслуживание иранских авиакомпаний.

    Как передает Report со ссылкой на The Economic Times, об этом Бессент заявил CNBC после завершения переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

    По словам Бессента, речь идет о мерах, которые затронут предоставление иранским авиакомпаниям услуг в аэропортах.

    "Если они приземлятся, вы не сможете предоставить им топливо, услуги по посадке, продавать им билеты, иначе вас исключат из долларовой системы", - сказал он.

    Бессент также отметил, что китайские официальные лица активно участвуют в усилиях США по оказанию экономического давления на Иран.

    Скотт Бессент Санкции против Ирана Самолеты Авиакомпании Соединенные Штаты Америки (США) Эскалация на Ближнем Востоке
    Bessent: ABŞ İran aviaşirkətlərinə xidmət göstərilməsinə görə sanksiyaların tətbiqinə hazırlaşır

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