İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bessent: ABŞ İran aviaşirkətlərinə xidmət göstərilməsinə görə sanksiyaların tətbiqinə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 17:56
    Bessent: ABŞ İran aviaşirkətlərinə xidmət göstərilməsinə görə sanksiyaların tətbiqinə hazırlaşır

    ABŞ-ın maliyyə naziri Skott Bessent sentyabrın 23-dən etibarən aviasiya xidmətləri təchizatçılarının İran aviaşirkətlərinə xidmət göstərdiklərinə görə ikinci dərəcəli sanksiyalarla üzləşə biləcəklərini bildirib.

    "Report" "The Economic Times" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bessent Çin Dövlət Şurası Baş nazirinin müavini He Lifen ilə danışıqlar başa çatdıqdan sonra CNBC-yə bildirib.

    Bessentin sözlərinə görə, söhbət hava limanlarında İran aviaşirkətlərinə xidmətlərin göstərilməsinə aid ediləcək tədbirlərdən gedir.

    "Əgər onlar yerə enərsə, siz onlara yanacaq, eniş xidmətləri təqdim edə, bilet sata bilməyəcəksiniz, əks halda dollar sistemindən kənarlaşdırılacaqsınız", - o bildirib.

    Bessent həmçinin qeyd edib ki, Çin rəsmiləri ABŞ-nin İrana iqtisadi təzyiq göstərmək səylərində fəal iştirak edirlər.

    Skott Bessent Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İran İslam Respublikası
    Бессент: США с 23 сентября введут санкции за обслуживание иранских авиакомпаний

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti